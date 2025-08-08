Fortgeschrittene Leberzirrhose - Kompletter Alkoholverzicht eindeutig sinnvoll

Ob diese klinischen Verbesserungen jedoch auch mit einer Verbesserung des Pfortaderhochdrucks - einem zentralen Auslöser für Komplikationen - einhergehen, blieb bisher unklar. Die Wissenschafterinnen und Wissenschafter erbrachten nun den Nachweis, dass sich der Pfortaderhochdruck durch konsequente Alkoholkarenz deutlich verbessern kann. Die Ergebnisse ihrer klinischen Studie wurden kürzlich im Fachjournal "Clinical Gastroenterology and Hepatology" veröffentlicht.

Im Mittelpunkt der Studie standen Patientinnen und Patienten mit alkoholbedingter Leberzirrhose, die durch langfristige Alkoholabstinenz vormals bestehende Komplikationen ihrer Lebererkrankung überwunden hatten - ein Zustand, der im Fachjargon als "Re-Kompensation" bezeichnet wird. Das Forschungsteam um Benedikt Hofer und Thomas Reiberger von der Klinischen Abteilung für Gastroenterologie und Hepatologie der Universitätsklinik für Innere Medizin III von MedUni Wien und AKH Wien untersuchte nun erstmals den Verlauf des Pfortaderhochdrucks nach Re-Kompensation bei 29 Patienten mit alkoholbedingter Leberzirrhose.

Der Pfortaderhochdruck - ein erhöhter Blutdruck in den Blutgefäßen, die das Blut aus dem Magen-Darmtrakt zur Leber zurückführen - gelte als einer der Hauptrisikofaktoren für das Auftreten von Komplikationen der Leberzirrhose, so die Forschenden in der Aussendung. Ob eine Rückbildung der klinischen Komplikationen infolge von anhaltender Alkoholabstinenz jedoch auch mit einer Rückbildung des Pfortaderhochdrucks einhergehe, sei bisher nicht eindeutig geklärt gewesen. Mithilfe von Messungen des Lebervenendruckgradienten konnte das Forschungsteam nun neue Erkenntnisse gewinnen: "Unsere Ergebnisse zeigen eindeutig, dass Patientinnen und Patienten durch langfristigen Alkoholverzicht und klinische Re-Kompensation auch einen ausgeprägten Rückgang des Pfortaderdrucks erreichen können", erklärte Studien-Erstautor Benedikt Hofer.

Leberzirrhose bezeichnet eine ausgeprägte Vernarbung der Leber, die durch verschiedenste Auslöser entstehen kann. In westlichen Ländern ist langjähriger übermäßiger Alkoholkonsum eine der häufigsten Ursachen. Die vollständige und lang anhaltende Alkoholabstinenz stellt dabei nicht nur den Grundpfeiler der Therapie von Patientinnen und Patienten in frühen Stadien der alkoholbedingten Lebererkrankung dar, sondern ist auch in fortgeschrittenen Stadien und nach Ausbildung einer Leberzirrhose anzustreben, betonten die Wissenschafter.

"Bereits in Vorstudien konnten wir zeigen, dass Abstinenz ein essenzieller Schritt für alle Patientinnen und Patienten mit alkoholbedingter Lebererkrankung ist, um die Prognose langfristig zu verbessern - unabhängig von der Erkrankungsschwere", so Studienleiter Thomas Reiberger. "Vor allem die enge Zusammenarbeit mit der Universitätsklinik für Psychiatrie und Psychotherapie und der von Daniel König-Castillo geleiteten Ambulanz für Alkoholismusgefährdete an der Medizinischen Universität Wien und dem AKH Wien ermöglicht eine umfassende Betreuung der Patientinnen und Patienten zur Aufrechterhaltung einer Alkohol-Abstinenz."

Sogar eine vollständige Rückbildung aller leberbedingten Komplikationen sei unter Abstinenz möglich, wie das Team von Thomas Reiberger bereits in vorangegangenen Forschungsarbeiten belegen konnte. "Die aktuellen Ergebnisse stellen nun einen weiteren wichtigen Schritt in der Erforschung der alkoholbedingten Leberzirrhose dar und liefern neue Einblicke in das Regenerationspotenzial der Leber", unterstreicht Benedikt Hofer.

Im Stadium der Re-Kompensation stelle die minimalinvasive Messung des Lebervenendruckgradienten weiterhin den Goldstandard zur Beurteilung des Pfortaderhochdrucks dar, betonten die Forschenden. Dennoch würden die neuen Studienergebnisse deutlich zeigen, dass auch nicht-invasive Methoden einen großen Stellenwert zur Abschätzung des Pfortaderdruckes nach Rekompensation haben. Dies hebt auch Studienleiter Thomas Reiberger hervor: "Sowohl die Messung der Leber- und Milzsteifigkeit als auch Blut-basierte Parameter stellen vielversprechende Methoden zur Abschätzung des Pfortaderdrucks dar und ermöglichen somit eine personalisierte Therapie und nicht-invasive Einschätzung des Komplikationsrisikos unserer Patientinnen und Patienten."

