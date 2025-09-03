Spitzentöne: Über alles? Die gefährliche Lust an Hymnen-Debatten

Warum ich Ihnen das erzähle? Weil die Hymnen in unserer brandgefährlichen Zeit wieder zum Thema werden. Mittlerweile hat es die weitgehend ungesungenen Landeshymnen ereilt. Fast alle sind miserabel, mit Ausnahme des authentischen, warmherzigen „Hoamatgsangs“ (1841) aus Oberösterreich, der jetzt bekämpft wird, weil der Lyriker Franz Stelzhamer ein Antisemit war. Abgesehen davon, dass man mit solch antihistorischer Sicht große Segmente der Kulturgeschichte auf den Index setzen müsste: Bekämpfenswerter als der 1874 verstorbene Stelzhamer erscheinen mir prominente Terrorsympathisanten, die namens der Kunst auf Pop-Konzerten und Filmfestspielen arabischen Importnazis die Stimmen leihen.

Bescheidener gelungen ist die steirische Hymne, wobei unbekannt ist, ob heute, hoch vom Dachstein an, neben dem Aar auch der eine oder andere Arier haust.

Allerdings hat der 1861 verstorbene Dichter Jakob Dirnböck aus historischer Sicht friedlich ein paar slowenische Gebiete eingemeindet. Das war allseits egal, bis der FPÖ-Kunasek dem Monstrum mit den jodelnden Sennerinnen Verfassungsrang einräumte. Das ist so infantil wie die daraus erwachsende grenzüberschreitende Erregung. Weil wir ja Kunasek a) nicht auf jeden Eisenbahnerschmäh hereinfallen müssen und ihm b) vielerlei zutrauen, aber nicht, dass er Slowenien überfallen will.