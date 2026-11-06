Sorge um Linzer Altbischof Ludwig Schwarz

Der als konservativ geltende Schwarz leitete die Diözese von 2005 bis 2016. In seine Amtszeit fielen u.a. die von seinem Vorgänger angestrengte Seligsprechung des NS-Wehrdienstverweigerers Franz Jägerstätter, aber auch die Aufdeckung und Aufarbeitung der Missbrauchsfälle im Stift Kremsmünster, bei der er klare Worte fand und sagte, man müsse "das Verbrechen deutlich beim Namen nennen".