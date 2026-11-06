Sorge um Linzer Altbischof Ludwig Schwarz

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Sorge herrscht um den Linzer Altbischof Ludwig Schwarz. Am Freitag hat die Diözese Linz zum Gebet für ihn aufgerufen. Sein Gesundheitszustand habe sich in den vergangenen Tagen deutlich verschlechtert. Nun bereite sich der 86-Jährige auf das Sterben vor, heißt es in einem Facebook-Posting.
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Der als konservativ geltende Schwarz leitete die Diözese von 2005 bis 2016. In seine Amtszeit fielen u.a. die von seinem Vorgänger angestrengte Seligsprechung des NS-Wehrdienstverweigerers Franz Jägerstätter, aber auch die Aufdeckung und Aufarbeitung der Missbrauchsfälle im Stift Kremsmünster, bei der er klare Worte fand und sagte, man müsse "das Verbrechen deutlich beim Namen nennen".