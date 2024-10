Wolfgang Sobotka: "Ich würde es sofort wieder machen"

Sie waren sehr lange in der Politik. Wie hat sie sich in den letzten

42 Jahren verändert?

Als ich 1982 in der Kommunalpolitik begonnen habe, war das Tempo ein ganz anderes. Aber auch in anderen Hinsichten waren die Veränderungen enorm, etwa in der Landwirtschaft. Dazu kommt die europäische Perspektive. Ich bin noch am Eisernen Vorhang aufgewachsen und sogar einmal in der Tschechoslowakei inhaftiert worden, wegen eines versehentlichen Grenzübertritts beim Schwammerlsuchen. Heute wissen viele junge Menschen nicht einmal mehr, was der Eiserne Vorhang war. Denken Sie an die ganze technologische Entwicklung, Handy, Smartphone und so weiter, die auch die Verfügbarkeit des Menschen enorm verändert hat. Die Steigerung der Produktivität. Alle die Berufsgruppen, die verschwunden sind. Das riesige Thema Migration. Vieles in diesem Land hat sich im Laufe der Zeit total verändert.

Bereuen Sie irgendetwas in Ihrem langen politischen Leben?

Nein. Fehler sind natürlich passiert, und wenn das der Fall war, habe ich mich immer dafür entschuldigt. Aber bereuen? Das ist ein sehr kirchlicher Begriff. Anders machen würde ich das eine oder andere sicher.

Wenn Sie in Österreichs Zukunft blicken, was überwiegt, Optimismus oder Pessimismus?

Immer Optimismus. Mit Pessimismus ist man noch nie weitergekommen. Immer das Glas halb leer zu sehen, bringt Sie nur in eine depressive Stimmung.