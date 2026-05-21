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Rubio sieht bei Iran-Verhandlungen "gute Anzeichen"

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US-Außenminister Rubio vor einem Abflug zum NATO-Gipfel in Schweden
©Afp, Julia Demaree Nikhinson, APA
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US-Außenminister Marco Rubio hat sich mit Blick auf die diplomatischen Bemühungen für ein Ende des Iran-Kriegs vorsichtig optimistisch geäußert. Er glaube, man habe Fortschritte erzielt, sagte Rubio am Donnerstag. "Es gibt einige gute Anzeichen", er wolle aber auch nicht "übermäßig optimistisch" sein, betonte Rubio. Dabei bekräftigte er die von den USA schon häufiger vorgebrachte Darstellung, dass man es im Iran mit einem "ein wenig" zerrütteten System zu tun habe.

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Rubio unterstrich vor seinem Abflug zum NATO-Treffen in Schweden, dass US-Präsident Donald Trump einen Deal bevorzuge. "Aber wenn wir kein gutes Abkommen erzielen können, hat der Präsident klargemacht, dass er andere Optionen hat."

Trump hatte dem Iran zuletzt wieder mit Angriffen gedroht, nachdem die Verhandlungen über ein dauerhaftes Kriegsende ins Stocken gekommen waren. Seiner eigenen Darstellung nach verschob er einen angeblich für Anfang dieser Woche geplanten neuen US-Angriff jedoch - mit der Begründung, dass es ernsthafte Verhandlungen gebe.

Im Weißen Haus bekräftigte Trump nun, dass der Iran seine Vorräte an hochangereichertem Uran abgeben müsse. "Wir werden nicht zulassen, dass sie es behalten", sagte er. Der Umgang mit etwa 400 Kilogramm an hochangereichertem Uran Teherans ist ein zentraler Streitpunkt in den Verhandlungen.

US Secretary of State Marco Rubio speaks to the press before boarding his plane at Homestead Air Reserve Base on May 21, 2026 in Homestead, Florida. Rubio is traveling to a NATO foreign ministers meeting in Sweden. (Photo by Julia Demaree Nikhinson / POOL / AFP)

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