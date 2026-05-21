Rubio sieht bei Iran-Verhandlungen "gute Anzeichen"

Rubio unterstrich vor seinem Abflug zum NATO-Treffen in Schweden, dass US-Präsident Donald Trump einen Deal bevorzuge. "Aber wenn wir kein gutes Abkommen erzielen können, hat der Präsident klargemacht, dass er andere Optionen hat."

Trump hatte dem Iran zuletzt wieder mit Angriffen gedroht, nachdem die Verhandlungen über ein dauerhaftes Kriegsende ins Stocken gekommen waren. Seiner eigenen Darstellung nach verschob er einen angeblich für Anfang dieser Woche geplanten neuen US-Angriff jedoch - mit der Begründung, dass es ernsthafte Verhandlungen gebe.

Im Weißen Haus bekräftigte Trump nun, dass der Iran seine Vorräte an hochangereichertem Uran abgeben müsse. "Wir werden nicht zulassen, dass sie es behalten", sagte er. Der Umgang mit etwa 400 Kilogramm an hochangereichertem Uran Teherans ist ein zentraler Streitpunkt in den Verhandlungen.