ABO

Selenskyj schlägt Treffen mit Putin in den USA vor

Subressort
Politik
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
++ ARCHIVBILD ++ Ukrainischer Präsident will Kremlchef treffen
  1. home
  2. Aktuell
  3. Politik
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat eigenen Angaben zufolge in einem Telefonat mit US-Präsident Donald Trump vorgeschlagen, Kremlchef Wladimir Putin in den USA zu einem Gespräch zu treffen. "Gestern haben wir mit Präsident Trump besprochen, dass ein solches Treffen in den USA organisiert werden könnte", sagte Selenskyj in einer am Montag im Onlinedienst X veröffentlichten Videobotschaft.

von

Ein solches Treffen könnte nach Selenskyjs Worten "in einem Format" erfolgen, "das es Putin deutlich schwerer machen würde abzulehnen". "Wir werden sehen, was dabei herauskommt", fügte der ukrainische Präsident hinzu.

Selenskyj hatte bereits zuvor persönliche Treffen mit Putin vorgeschlagen, um über ein Ende des seit mehr als vier Jahren andauernden Krieges in der Ukraine zu verhandeln. Für den Kreml kommt ein solches Treffen nur in Moskau infrage - was der ukrainische Präsident ablehnt.

Zuvor hatte Selenskyj mitgeteilt, Putin habe einen Vorschlag für ein Treffen am Rande des derzeit im französischen Evian stattfindenden G7-Gipfels abgelehnt. Moskau habe "einmal mehr gezeigt, dass es nicht bereit ist, darüber zu sprechen", erklärte Selenskyj.

Putin betonte Anfang dieses Monats, er sehe "keinen Sinn" in einem Treffen mit Selenskyj, solange kein Friedensabkommen vorliege. Der ukrainische Staatschef hatte davor in einem offenen Brief zu einem persönlichen Gespräch mit Putin aufgerufen.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
US-Präsident Donald Trump zeigt sich zufrieden
Politik
Trump und Vance haben Iran-Abkommen digital unterschrieben
++ ARCHIVBILD ++ Selenskyj soll zum EU-Gipfel kommen
Politik
EU beginnt Beitrittsverhandlungen mit Ukraine
Trump bei Macron in Evian
Politik
Trumps Iran-Deal bestimmt Auftakt des G7-Gipfels in Evian
Außenministerin Beate Meinl-Reisinger vertritt Österreich
Politik
EU-Außenminister begrüßen Einigung USA-Iran für Kriegsende
In Kiew brennt das Höhlenkloster
Politik
Ikonen aus brennendem Kloster in Kiew gerettet
Proteste finden seit mehr als eineinhalb Jahren in vielen Städten statt
Technik
Serbiens Präsident Vučić kündigt Offensive gegen Studentenproteste an
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER