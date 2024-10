Mit dem Sieg der FPÖ könnte Kickl (theoretisch) der erste blaue Kanzler werden – ein Novum für die Zweite Republik. Schwarzmalerei ist dennoch nicht angebracht, denn der österreichische Rechtsstaat ist wehrhaft. Auch ist Österreich im Gegensatz zu Ungarn stärker in die EU integriert und orientiert sich (zumindest noch) klar an den westlichen Partnern. Auch Bauer urteilt: „Die Möglichkeiten in Österreich sind deutlich eingeschränkter als in Ungarn, aber die Gefahr ist groß.“ Hinzu kommt, dass eine Machtergreifung der FPÖ mit einem „Volkskanzler“ Kickl zurzeit wenig realistisch ist. Aufgeschoben ist aber nicht aufgehoben. Fünf weitere Jahre in der Opposition könnten Wasser auf die Mühlen der FPÖ sein. Auch hat Kickl schon am Wahlabend klar gemacht, wie sehr eine Verhinderung des Kanzleramts für die FPÖ sein kommendes Narrativ werden könnte. Der klare Wahlsieg am vergangenen Sonntag hat ihn darin nur weiter bestärkt.

In einem Aspekt kann man aber wohl von einer noch stärkeren Orientierung Kickls am ungarischen Vorbild ausgehen – egal, ob Regierung oder Opposition –, der Migrationspolitik. Als jahrelanges Hauptthema der FPÖ wäre alles andere eine Überraschung. Es ist ein erster Schritt in Richtung Orbánistan.