2nd Opinion: Kurz, Kern und die Gulaschkanonen

Aufg’wärmt, sagt der Wiener, schmeckt nur „a Gulasch“. Was der Wiener damit sagen will, ist, dass sich eine Wiederaufnahme früherer Beziehungen, Liebesbeziehungen zumal, nicht empfiehlt. Man wird einander ja nicht zufällig verlassen haben, warum also sollte es beim zweiten Mal funktionieren. Ich kenne das sozialempirische Material zum Thema nicht und kann daher schwer einschätzen, wie nah der Volksmund an der Faktenlage entlangspricht: Funktionieren wiederaufgenommene Liebesbeziehungen tatsächlich in der Regel nicht?

Oder ist in Wahrheit das Gegenteil der Fall, weil Paare, die früher schon einmal Paare waren, aus ihren Fehlern gelernt haben und in der Zeit, in der sie kein Paar waren, durch den Vergleich sicher geworden sind, dass der jeweils andere das Beste ist, das einem passieren oder das man erreichen kann? Der Volksmund sagt ja auch: „Es kommt nichts Besseres nach“, weswegen sich so viele mit dem Schlechten zufriedengeben.

Der Austropop sagte zum Gulasch immer schon ja: Peter Cornelius’ zwischen Bodensee und Neusiedlersee weltberühmter Song „Du entschuldige, i kenn Di“ feiert das Wiedersehen mit der, „die er schon als Bua gern g’habt hat“. Was den vielleicht entscheidenden Hinweis liefert, dass erfolgreiche Wiederaufnahmen vor allem den Liebesgeschichten vorbehalten bleiben, die wir uns beim ersten Mal nur eingebildet haben.