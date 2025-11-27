Leitartikel: Nicht fit, nicht führungsfähig? Warum Krankheit in der Politik sofort politisch wird

Viel wussten wir nicht. Und das war gut so. Gesundheit ist Privatsache. Auch Politiker haben ein Recht darauf. Doch ganz so einfach ist die Erzählung nicht. Im Fall von Christian Stocker haben wir über Umwege erfahren, was offiziell niemand sagen wollte. „Der Kanzler kann drei Wochen nach seiner Operation noch immer nicht länger als 15 Minuten schmerzfrei sitzen“, schrieb der Trend in „Politik Backstage“. Danach sei nur Stehen oder Liegen möglich. Eine 50-minütige Autofahrt von seinem Haus in Wiener Neustadt ins Kanzleramt? Undenkbar.

Stimmt(e) das? Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Seit Dienstag dieser Woche wissen wir: Stocker kehrt ins Kanzleramt zurück. Die Genesung sei optimal verlaufen; die Rückkehr „planmäßig“. Ministerrat, Pressekonferenz – alles wie gehabt. Ein fader Beigeschmack bleibt. Denn die „Berichterstattung“ war entbehrlich. Schlüssellochjournalismus – gespeist aus den Vorzimmern der Macht, aus Kabinetts- und Parteisitzungen, aus Kreisen, die nah dran sind oder sich dafür halten. Von Insidern und Auskennern. Spin-Architekten. Auskunftsfreudige Menschen mit Einblicken und noch mehr Geltungsbewusstsein. Falsch oder richtig wahrgenommen. Überspitzt weitergegeben. Die Quelle ist naturgemäß anonym. Das ist praktisch – für ziemlich viele Beteiligte.