Sind Herbert Kickls Umfragewerte zu gut?

Herbert Kickl weiß, wozu schwache Mitbewerber in der Lage sind: 2016/17 lag seine Partei vorübergehend auf Platz 1, und die ÖVP war schließlich so weit abgeschlagen, dass sie Konsequenzen zog. Sie machte Sebastian Kurz zu ihrem Obmann und ließ diesen eine „One-Man-Show“ abziehen. Ergebnis bekannt.

Geschichte wiederholt sich selten, die Voraussetzungen dafür, dass zum Beispiel eine neue Bewegung mit einer charismatischen Persönlichkeit an der Spitze erfolgreich sein kann, sind jedoch so günstig wie noch selten: ÖVP und SPÖ schaffen durch ihren Zustand Potenzial, das neben den liberalen NEOS und den auf Klimaschutz fokussierten Grünen auch die FPÖ nur begrenzt ausnützen kann. Weil Kickl so polarisiert. Weil er sich nicht nur viele Anhänger erarbeitet hat, sondern auch Gegner bzw. Menschen, die ihn als Politiker ablehnen und denen es ein Anliegen ist, dass er nicht Kanzler wird.