Russland greift ukrainische Energieinfrastruktur massiv an

Politik
Russland hat nach Angaben aus Kiew massiv die ukrainische Energieinfrastruktur angegriffen. Daher habe es in mehreren Regionen Notstromabschaltungen gegeben, erklärte die ukrainische Energieministerin Switlana Grintschuk am Samstag in Onlinenetzwerken. Angaben zu betroffenen Gegenden machte sie nicht. In der Region Saporischschja im Südosten der Ukraine ist indes ein Mann bei einem russischen Drohnenangriff getötet worden. Eine Frau wurde verletzt.

Die Notstromabschaltungen würden aufgehoben, wenn sich die Lage im Energiesystem gebessert habe, hielt Grintschuk fest. Russland hat seine Angriffe auf die Energieinfrastruktur in der Ukraine in den vergangenen Monaten verstärkt. Fachleuten zufolge drohen der Ukraine vor den Wintermonaten Heizungsausfälle. Grintschuk erklärte nun, "trotz der Pläne des Feindes wird die Ukraine in diesem Winter Licht und Wärme haben".

