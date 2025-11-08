Syrischer Übergangspräsident nicht länger auf US-Terrorliste

Diese Schritte erfolgten "in Anerkennung des Fortschritts", den Syrien seit dem Sturz des langjährigen Machthabers Bashar al-Assad im vergangenen Dezember gemacht habe, erklärte Ministeriumssprecher Tommy Pigott. Al-Sharaas Regierung erfülle Forderungen der US-Regierung danach, in Syrien vermisste US-Bürger aufzuspüren und mögliche Chemiewaffenreste aus der Zeit der Assad-Herrschaft zu vernichten, unterstrich Pigott.

Al-Sharaas islamistische HTS-Miliz ist ein früherer Zweig von Al-Kaida, sagte sich jedoch bereits vor Jahren von dem Terrornetzwerk los. Der frühere Jihadist al-Sharaa wurde bisher auf der US-Terrorliste als "besonders hervorgehobener globaler Terrorist" geführt.

Die HTS-Miliz und mit ihr verbündete Gruppen hatten im Dezember 2024 den langjährigen syrischen Machthaber Assad gestürzt. Der frühere Jihadist al-Scharaa bemüht sich seit seinem Amtsantritt als Übergangspräsident um ein moderateres Image. Al-Sharaa wird am Montag von US-Präsident Donald Trump zu Gesprächen in Washington empfangen.