Orbán bespricht Russland-Sanktionen mit Trump

Der ungarische rechtsnationale Premier Viktor Orbán trifft am Freitag US-Präsident Donald Trump in Washington. Orbán hatte im Vorfeld angekündigt, über die kürzlich erfolgte Sanktionierung der russischen Erdölkonzerne Lukoil und Rosneft durch die USA sprechen zu wollen. Diese hält Orbán, der mit Trump wie mit Moskau eng verbündet ist, für einen Fehler. Ungarns Zugang zu russischen Energiequellen müsse weiter gewährleistet sei, sagte der Premier.

von APA