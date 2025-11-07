News Logo
ABO

Orbán bespricht Russland-Sanktionen mit Trump

Subressort
Politik
Aktualisiert
Lesezeit
0 min
Orbán bespricht Russland-Sanktionen mit Trump
©AFP, APA, LUDOVIC MARIN
  1. home
  2. Aktuell
  3. Politik
Der ungarische rechtsnationale Premier Viktor Orbán trifft am Freitag US-Präsident Donald Trump in Washington. Orbán hatte im Vorfeld angekündigt, über die kürzlich erfolgte Sanktionierung der russischen Erdölkonzerne Lukoil und Rosneft durch die USA sprechen zu wollen. Diese hält Orbán, der mit Trump wie mit Moskau eng verbündet ist, für einen Fehler. Ungarns Zugang zu russischen Energiequellen müsse weiter gewährleistet sei, sagte der Premier.

von

Mit der jetzigen Reise soll nach Worten von Orbán "ein neues Kapitel in den ungarisch-amerikanischen Beziehungen" eröffnet werden. Dabei solle eine neue "strategische Partnerschaft" mit den USA geschaffen werden, in den Bereichen Energie, Investitionen, Verteidigung und Fragen hinsichtlich der Weltordnung nach einem möglichen Ende des Krieges Russlands gegen die Ukraine.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Donald Trump sieht eine Entsendung von Truppen nach Gaza bevorstehen
Politik
Trump: Internationale Truppe wird bald nach Gaza entsandt
Israel greift wieder im Südlibanon an
Politik
Israel weitet Angriffe im Südlibanon aus
Rund 50 Autos, einige Postkästen und Hauswände mit Blut beschmiert
Politik
Blutige Hakenkreuze in Hanau
Ab Freitag sollen Flüge in den USA gestrichen werden (Symbolbild)
Politik
USA streichen wegen Haushaltssperre ab Freitag Flüge
Leiche von Agrarstudenten aus Tansania übergeben (Archivbild)
Politik
Leiche von Hamas-Geisel aus Tansania übergeben
++ ARCHIVBILD ++ Razzia in Kindertagesstätte in Chicago sorgt für Kritik
Politik
US-Einwanderungsbehörde stürmt Kindergarten
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER