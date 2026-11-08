Russland droht Wien mit Vergeltung wegen Ausweisungen

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Russland droht Österreich wegen der jüngsten Ausweisung von vier russischen Diplomaten mit Gegenmaßnahmen. Die Vergeltungsmaßnahmen würden verhältnismäßig, aber für Wien "unweigerlich schmerzhaft" sein, sagte der stellvertretende Außenminister Dmitri Ljubinski gegenüber der russischen Staatsagentur TASS. Am 23. Oktober wurden vier russische Diplomaten in Österreich zu "personae non grata" erklärt und aufgefordert, das Land zu verlassen.

von APA