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Rund 6.500 Lehrer für kommendes Schuljahr gesucht

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Lehrkräfte werden gesucht
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Mit heute, Montag, startet die Hauptausschreibung für Lehrkräfte für das kommende Schuljahr. Besetzt werden sollen damit laut der Bewerbungsplattform des Bildungsministeriums ({{a-PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly9nby5hcGEuYXQvMFVoN2JWQVkiPg==}}https://go.apa.at/0Uh7bVAY{{/a}}) rund 6.500 Stellen bzw. 97.000 Stunden - das ist etwas mehr als im Vorjahr (6.100 Stellen und 89.000 Stunden). Die Bewerbungsfrist läuft bis 8. Mai. Wer sich als Quereinsteiger bewerben will, braucht dafür eine bereits abgeschlossene Zertifizierung.

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Die meisten Pädagoginnen und Pädagogen werden an Volksschulen und berufsbildenden mittleren und höheren Schulen (BMHS) gesucht (je 1.500), gefolgt von Mittelschulen (1.400) und AHS (1.300). Nach Bundesländern besteht der höchste Bedarf in Wien (2.100), gefolgt von Nieder- und Oberösterreich (je 900), Tirol (700), Vorarlberg (500), Steiermark und Salzburg (je 400), Kärnten und Burgenland (je 200). Dazu kommen noch etwas mehr als 200 Stellen in den Zentrallehranstalten bzw. Praxisschulen an den Pädagogischen Hochschulen.

Das Bildungssystem gehört mit 120.000 Lehrerinnen und Lehrern an rund 6.000 Schulen zu einem der größten Arbeitgeber des Landes. Neben der Hauptausschreibung werden zusätzlich unter dem Schuljahr im Zuge von kleineren Nachausschreibungen Stellenangebote veröffentlicht, um im Fall von Karenzierungen, Krankenständen oder Versetzungen flexibel zu bleiben.

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