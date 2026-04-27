Erneut mehr als 6.000 Lehrerstellen ausgeschrieben

Die meisten Pädagoginnen und Pädagogen werden an allgemeinbildenden Pflichtschulen (Volks-, Mittel-, Sonder- und Polytechnische Schulen) gesucht. Dort sind rund 3.300 Stellen ausgeschrieben, gefolgt von AHS und BMHS (2.900). Nach Bundesländern besteht der höchste Bedarf in Wien (2.100), gefolgt von Nieder- und Oberösterreich (je 900), Tirol (700), Vorarlberg und Steiermark (je rund 500), Salzburg (400), Kärnten (200) und Burgenland (100).

Das Bildungssystem gehört mit 120.000 Lehrerinnen und Lehrern an rund 6.000 Schulen zu einem der größten Arbeitgeber des Landes. Neben der Hauptausschreibung werden zusätzlich unter dem Schuljahr im Zuge von kleineren Nachausschreibungen Stellenangebote veröffentlicht, um im Fall von Karenzierungen, Krankenständen oder Versetzungen flexibel zu bleiben.