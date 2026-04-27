Einsparungsvolumen für Doppelbudget soll bald stehen

Wie viel es dann tatsächlich ist, hängt davon ab, welche Offensivmaßnahmen noch dazu finanziert werden müssen. Auf einem guten Weg sei man beim Schaffen von Spielräumen für Aktivmittel, hieß es aus Regierungskreisen zur APA; so könne sich etwa bei den Lohnnebenkosten etwas bewegen. Auf deren Senkung drängen ÖVP und NEOS.

Bei den aktuellen Verhandlungen handle es sich nicht um das Finale, betonte man seitens des Bundeskanzleramts und Finanzministeriums. Wissen die einzelnen Ministerien, wie groß ihre "Kuchenstücke" sind, starten die Detailverhandlungen. Die Ressorts haben bis zur Budgetrede am 10. Juni Zeit, um mit dem Finanzministerium ein Einvernehmen zu finden.