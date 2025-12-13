News Logo
ABO

Regierung spart bei Verwaltungspersonal

Subressort
Politik
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Die Regierung setzt auf Einsparungen in der Verwaltung
©APA, HELMUT FOHRINGER, THEMENBILD
  1. home
  2. Aktuell
  3. Politik
Die Regierung will bis 2030 insgesamt 540 Millionen Euro in der Verwaltung einsparen, 20 Prozent dieses Volumens sollen zugleich in die Digitalisierung fließen, bestätigte das Staatssekretariat von Alexander Pröll (ÖVP) der APA Berichte von "Presse" und "Krone". Durch natürliche Abgänge - insbesondere Pensionierungen - soll demnach der allgemeine Verwaltungsdienst bis 2029 um rund sechs Prozent reduziert werden. Dies entspricht einem Wert von rund 2.600 vollen Stellen.

von

Bis 2030 ergibt sich laut Regierung ein kumuliertes Einsparungspotenzial von rund 540 Mio. Euro, danach jährlich rund 250 Mio. Euro. Bis 2030 sollen 108 Millionen Euro in Digitalisierung investiert werden. Damit werde "ein deutlicher Schritt zu einer zukunftsfitten Verwaltung erreicht", hieß es aus dem zuständigen Staatssekretariat von Pröll. Auch Staatssekretärin Michaela Schmid (SPÖ) und NEOS-Klubobmann Yannick Shetty bekannten sich zu dem Ministerratsvortrag.

In einem ersten Schritt wird nun bis Juni 2026 eine Bestandsaufnahme der aktuell zur Anwendung kommenden Besetzungsverfahren erstellt. Anschließend sollen unter Einbindung unabhängiger Expertinnen und Experten sowie der Vertretungen der Dienstnehmerinnen und Dienstnehmer konkrete Vorschläge zu den im Regierungsprogramm vereinbarten Maßnahmen ausgearbeitet werden.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Milizbeauftragter Hameseder sitzt Wehrdienstkommission vor
Politik
Wehrdienstkommission präsentiert Bericht am 20. Jänner
Der ÖVP-Klubobmann muss erneut vor Gericht
Politik
Wöginger möchte auch bei Verurteilung Klubobmann bleiben
Der RH rügt den Rückgang der Kassenmedizin
Politik
RH will mehr Geld für ÖGK und Entmachtung von Ärztekammern
Nationalrat beschäftigte sich mit Gehältern
Politik
Nationalrat fixierte Polit-Nulllohnrunde und Beamtengehälter
Mehr Schutz im Web empfohlen
Technik
RH empfiehlt mehr Schutz vor Internet-Gefahren für Schüler
KV-Verhandlungen in der Sozialwirtschaft: Von Streiks begleitet
Politik
Sozialwirtschaft: Vierte KV-Verhandlungsrunde gescheitert
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER