Niessl will bei Bundespräsidentenwahl 2028 antreten

Politik
Sport-Austria-Präsident Niessl zieht es zurück in die Politik
Der frühere burgenländische Landeshauptmann Hans Niessl (SPÖ) hat sein Interesse an einer Kandidatur bei der nächsten Bundespräsidentenwahl bekundet. Gegenüber der "Krone" erklärte der derzeitige Sport-Austria-Präsident, dass er plane, bei der Wahl für das höchste Amt im Staat im Jahr 2028 zu kandidieren. Sollte er nicht als SPÖ-Kandidat nominiert werden, würde er "gegebenenfalls auch ohne die links-linke Babler-SPÖ, als überparteilicher Kandidat" antreten, so Niessl.

von

Gedanken gemacht hat sich der langjährige Landeshauptmann des Burgenlands auch schon über sein Amtsverständnis im Falle einer Wahl. "Ich möchte das Präsidentenamt reformieren und viel mehr direkt bei den Menschen im Land sein. Sich bei den Festspielen in Salzburg, Bregenz und Mörbisch zu zeigen, reicht nicht", so Niessl offenbar mit kritischem Blick auf den amtierenden Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen. Er wolle die Hofburg "durchlüften", den Gemeinde- und den Städtebund häufiger treffen, einen fixen Tag pro Monat ein Bundesland besuchen und sich beim traditionellen Essen am Vorabend der Landeshauptleute-Konferenz mit an den Tisch setzen, sagte der Ex-Landeshauptmann.

Aus der SPÖ hieß es am Dienstagabend auf Anfrage, man nehme "das Gesagte mit Interesse zur Kenntnis". Fakt sei, dass die Wahl um die Hofburg erst 2028 stattfinde. Und "grundsätzlich entscheidet die SPÖ über Bundespräsidentschaftskandidatinnen und -kandidaten in ihren Parteigremien. Sobald es hier zu einer Entscheidung gekommen ist, werden wir informieren", so die Bundespartei in einer Stellungnahme.

