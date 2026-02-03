Niessl will bei Bundespräsidentenwahl 2028 antreten

Gedanken gemacht hat sich der langjährige Landeshauptmann des Burgenlands auch schon über sein Amtsverständnis im Falle einer Wahl. "Ich möchte das Präsidentenamt reformieren und viel mehr direkt bei den Menschen im Land sein. Sich bei den Festspielen in Salzburg, Bregenz und Mörbisch zu zeigen, reicht nicht", so Niessl offenbar mit kritischem Blick auf den amtierenden Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen. Er wolle die Hofburg "durchlüften", den Gemeinde- und den Städtebund häufiger treffen, einen fixen Tag pro Monat ein Bundesland besuchen und sich beim traditionellen Essen am Vorabend der Landeshauptleute-Konferenz mit an den Tisch setzen, sagte der Ex-Landeshauptmann.

Aus der SPÖ hieß es am Dienstagabend auf Anfrage, man nehme "das Gesagte mit Interesse zur Kenntnis". Fakt sei, dass die Wahl um die Hofburg erst 2028 stattfinde. Und "grundsätzlich entscheidet die SPÖ über Bundespräsidentschaftskandidatinnen und -kandidaten in ihren Parteigremien. Sobald es hier zu einer Entscheidung gekommen ist, werden wir informieren", so die Bundespartei in einer Stellungnahme.