ABO

Razzia bei EU-Kommission wegen Immobilien-Deal

Subressort
Politik
Aktualisiert
Lesezeit
2 min
Gegen die EU-Kommission wird wegen Immobiliendeals ermittelt
©AFP, APA, NICOLAS TUCAT
  1. home
  2. Aktuell
  3. Politik
Die Europäische Staatsanwaltschaft (EPPO) ermittelt gegen die Europäische Kommission. Es gehe um den Verkauf von Immobilien an den belgischen Staat, wie die Europäische Kommission selbst bestätigte. Einem Zeitungsbericht zufolge wurden am Donnerstag Büros der Europäischen Kommission durchsucht.

von

Hintergrund seien mögliche Unregelmäßigkeiten beim Verkauf von Immobilien, berichtete die "Financial Times" unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Die Ermittlungen werden demnach von der Europäischen Staatsanwaltschaft geleitet. Im Zentrum stehe der Verkauf von 23 Gebäuden an den belgischen Staatsfonds SFPIM für 900 Millionen Euro im Jahr 2024. Die Kommission hatte damals erklärt, der Verkauf sei im Einklang mit den EU-Finanzvorschriften ausgeschrieben worden.

Ein Sprecher der EU-Kommission teilte mit, man sei zu Transparenz und Rechenschaftspflicht verpflichtet und werde uneingeschränkt mit der EPPO sowie den zuständigen belgischen Behörden zusammenarbeiten. Zudem hieß es: "Nach Kenntnis der Europäischen Kommission erfolgte der Verkauf der Gebäude gemäß den festgelegten Verfahren und Protokollen, und wir sind zuversichtlich, dass der Prozess ordnungsgemäß durchgeführt wurde."

EPPO wollte zunächst keine weiteren Details zu der Untersuchung nennen, "um die laufenden Verfahren und deren Ergebnis nicht zu gefährden". Die Institution ermittelt und verfolgt Straftaten, die die finanziellen Interessen der Europäischen Union betreffen. Die belgische Polizei lehnte eine Stellungnahme ab. Die Staatsanwaltschaft in Brüssel und der Staatsfonds SFPIM reagierten zunächst nicht auf Anfragen.

(FILES) This photograph shows an outside view of the Berlaymont building, the European Union Commission headquarters, in Brussels on December 15, 2025. Police raided the premises of the European Commission in Brussels on February 12, 2026 in a probe into the 2024 sale of real estate assets to the Belgian state, a source close to the investigation told AFP. (Photo by Nicolas TUCAT / AFP)

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Zelte zum Aufwärmen vor beschädigten, unbeheizten Wohnsilos in Kiew
Politik
Russland überzieht Ukraine mit neuen schweren Angriffen
Ein informeller EU-Gipfel soll Europas Wirtschaft ankurbeln
Politik
EU-Gipfel für mehr Wettbewerbsfähigkeit und Unabhängigkeit
Es geht nur um die Abschreckung
Technik
Experten warnen vor Lücke in der nuklearen Abschreckung
Habe das "Beste getan, um die Opfer zu schützen"
Politik
Bondi verteidigt ihr Vorgehen im Fall-Epstein
Netanyahu bei seiner Ankunft vor dem Weißen Haus
Politik
Trump bevorzugt nach Treffen mit Netanyahu Deal mit Iran
NATO-Einsatz als Abschreckung gegen Moskau und Peking
Politik
Nach Grönland-Streit: NATO startet Arktis-Einsatz
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER