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Putin trifft Journalisten bei Wirtschaftsforum

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Russland nutzt das Wirtschaftsforum, um sich der Welt zu präsentieren
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Inmitten seines Angriffskriegs gegen die Ukraine will Kremlchef Wladimir Putin am Donnerstag Fragen westlicher Journalisten in St. Petersburg beantworten. Er trifft am zweiten Tag des Internationalen Wirtschaftsforums (SPIEF) in der Millionenmetropole Vertreter internationaler Nachrichtenagenturen, um über aktuelle Aspekte der Innen- und Außenpolitik Russlands und internationale Ereignisse zu sprechen, sagte Putins außenpolitischer Berater Juri Uschakow.

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Die Veranstaltung findet ihm zufolge zum zehnten Mal statt, in der Vergangenheit dauerte sie meist mehrere Stunden. Russland nutzt das Wirtschaftsforum, um sich der Welt zu präsentieren und will dabei trotz eines Wachstumseinbruchs seine ökonomische Kraft nach mehr als vier Jahren seines Angriffskriegs gegen die Ukraine und westlichen Sanktionen nach außen demonstrieren. Zu Beginn des Forums machte ein ukrainischer Drohnenangriff den Plänen aber einen Strich durch die Rechnung.

Angemeldet haben sich nach Kremlangaben rund 20.000 Teilnehmer aus mehr als 100 Ländern. Gastland ist diesmal Saudi-Arabien. Der Kreml hofft in diesem Jahr auf eine Rückkehr von Unternehmern aus Europa und den USA.

Russia's President Vladimir Putin and his Tanzania's counterpart Samia Suluhu Hassan attend a meeting at the Kremlin in Moscow on June 3, 2026. (Photo by Ramil Sitdikov / POOL / AFP)

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