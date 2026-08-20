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Prinz Harry und Meghan vor Rückkehr nach Großbritannien

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Harry verließ 2020 seine Heimat
©APA/APA/AFP/RAUL ARBOLEDA
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Der britische Prinz Harry zieht Medienberichten zufolge mit seiner Frau Meghan und den gemeinsamen Kindern in sein Heimatland zurück. Die Rückkehr ins Vereinigte Königreich solle bereits "bis Ende des Monats" vollzogen werden, berichteten mehrere britische Medien am späten Mittwochabend. Harry und seine Frau hatten sich 2020 im Zuge eines Zerwürfnisses mit der königlichen Familie von ihren royalen Pflichten zurückgezogen und waren in Meghans Heimat USA gezogen.

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Die Kinder des Paares, Archie (7) und Lilibet (5), sollen demnach schon im September in Großbritannien in die Schulen gehen, hieß es in den Berichten. König Charles sei von den Plänen vor kurzem informiert worden. Die Sprecher von Harry und Meghan gaben dazu keine Stellungnahmen ab. Allerdings bestätigte eine den beiden nahestehende Quelle die Berichte.

Laut dem "Telegraph" werden Harry und Meghan in keiner königlichen Residenz wohnen. Ihr Status als nicht arbeitende Mitglieder des Königshauses soll sich nicht ändern.

Das Paar lebt derzeit mit den beiden Kindern in Kalifornien. Das Verhältnis zur Königsfamilie gilt zwar als zerrüttet. Im vergangenen Jahr hatte Harry aber den Wunsch nach einer Aussöhnung geäußert. Während eines Besuchs im September 2025 traf Harry seinen Vater König Charles zum Tee im Londoner Clarence House, im Juli 2026 folgte ein Treffen des Monarchen und seiner Frau Camilla mit Harry, Meghan und deren beiden Kindern in der Privatresidenz des Königs in der englischen Grafschaft Gloucestershire.

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