Schulden, Bürokratie & Co.: Kann man den Staat neu bauen?

In einer idealen politischen Welt könnte es schnell gehen: „Rein von den rechtlichen Rahmenbedingungen her kann man den Staat sehr weitgehend reformieren. Letztlich ist sogar eine völlige Umgestaltung möglich“, sagt Peter Bußjäger, Professor für Öffentliches Recht, Staats- und Verwaltungslehre an der Uni Innsbruck und Leiter des Instituts für Föderalismus. „Alles, was man braucht, ist eine Verfassungsmehrheit im Nationalrat und, wenn es zulasten der Länder geht, eine im Bundesrat. Wenn die Reformen sehr weitreichend sind, kommt es unter Umständen zu einer Gesamtänderung der Bundesverfassung, die einer Volksabstimmung zu unterziehen ist.“

Aber, so setzt der Professor mit dem langjährigem Blick auf die österreichische Gemengelage nach: „Faktisch sind diese Dinge schwierig, weil natürlich auch bestimmte Interessenlagen damit verbunden sind.“

Laute Verfechter ihrer Interessen sind die Landeshauptleute – NEOS-Gründer Matthias Strolz titulierte sie deswegen als „Fürsten der Finsternis“. Doch nun finden sich auch sie zu einer „Reformpartnerschaft“ bereit, in der es um die Sanierung von Staat und Budget geht. Denn: Der Hut brennt lichterloh.