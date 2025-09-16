Die Pensionen sind nicht mehr sicher

Es war eine Zeit der budgetären Herausforderungen, was wiederum ein Hinweis darauf ist, wovon heute auszugehen ist: Sehr vielen Pensionsbeziehern stehen mehrere Anpassungen unter der Inflationsrate bevor.

Grund eins: Die budgetären Schwierigkeiten sind so groß wie noch nie und Pensionen bilden den mit Abstand größten Ausgabenposten. Grund zwei: Sein Wachstum muss gebremst werden, weil auch für andere Dinge mehr und mehr Geld nötig ist. Ganz besonders für Gesundheit und Pflege, wie der Fiskalrat warnt, aber auch für Verteidigung und erwartete Strafzahlungen wegen der Verfehlung von Klimazielen etwa.

Vieles war absehbar, ist jedoch verdrängt worden. Das rächt sich. Reformen sind lange mit der Behauptung unterlassen worden, dass Pensionen sicher seien. Jetzt können bestehende nicht mehr gesichert werden, weil das Budget aus dem Ruder gelaufen ist.