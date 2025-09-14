Die SPÖ hat sich abgemeldet

Also auf bessere Zeiten warten? Es scheint die unausgesprochene „Strategie“ der Partei zu sein. Bezeichnend: Zu Themen, die erhebliche Teile der Bevölkerung ebenfalls bewegen und bei denen Herbert Kickl (FPÖ) mit bekannten Botschaften abräumt, hat sie auf Bundesebene nichts Wahrnehmbares zu bieten. Sei es in Bezug auf Asyl und Migration, Neutralität und Europa oder Sicherheit.

Korrigiert sie, die bei der Teuerung so hilflos ist, nicht einmal das, läuft sie Gefahr, mit dem Trumpf, mit dem sie in die nächste Wahl gehen möchte, zu spät zu kommen: Es liegt nahe für sie, gerade wegen der Budgetnot steuerliche Umverteilung zu fordern. Derzeit kann sie es nicht, weil sie ÖVP und NEOS versprochen hat, einstweilen darauf zu verzichten. Vor der nächsten Wahl ist es möglicherweise eben zu spät, weil sich Stimmungen bis dahin so sehr verfestigen könnten zu ihren Ungunsten, dass sie diese nicht mehr drehen kann.