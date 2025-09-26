Wie viel „Asyl" wirklich kostet

Verhängnisvoll: Teile der Politik neigen dazu, ausschließlich Schwierigkeiten zu betonen und Vorbehalte zu befeuern. Von FPÖ und ÖVP stammt beispielsweise der Slogan „Stopp der Zuwanderung in unser Sozialsystem“. Im schwarz-rot-pinken Regierungsprogramm ist eine Absage an eine solche Zuwanderung enthalten. Sie ist gegen Geflüchtete gerichtet: Es wird der Eindruck erweckt, sie würden nur kommen, um „das System“ auszunutzen, ja, dass ohne sie das Budget saniert wäre.

In Wirklichkeit entfällt gut ein Prozent der Staatsausgaben auf Kosten, die mit Asylmigration einhergehen. Genauer: Laut einer Studie des Instituts „Eco Austria“ dürften für alle Geflüchteten, die 2015 bis 2022 nach Österreich gekommen sind, im vergangenen Jahr rund zweieinhalb Milliarden Euro aufgewendet worden sein. Und zwar für Bildung genauso wie für Familienförderungen und die Sozialhilfe. Allerdings: Berücksichtigt man Steuern und Beiträge*, die die Leute zunehmend leisten, gehen die Kosten unterm Strich mittlerweile gegen null.