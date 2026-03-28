Personalzuwachs bei Österreichs Polizei

Die österreichische Bundespolizei wächst weiter, trotz Pensionierungswellen. Laut Personalbilanz 2025 traten im vergangenen Jahr 798 Beamtinnen und Beamte der Polizei in den Ruhestand, gleichzeitig wurden 1.422 Personen neu aufgenommen. Unter dem Strich ergibt sich ein Plus von mehr als 620 Kräften, teilte das Innenministerium (BMI) am Samstag in einer Aussendung mit. Demnach gab es in Österreich noch nie so viele Polizistinnen und Polizisten wie derzeit.
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Neben den Ruheständen fielen die sonstigen Abgänge vergleichsweise gering aus, hieß es in der Mitteilung des BMI. Rund 170 Bedienstete schieden freiwillig aus - bei insgesamt mehr als 32.500 Polizistinnen und Polizisten. Die Abbruchquote in der Polizeiausbildung lag im Jahr 2025 bei 16,8 Prozent.