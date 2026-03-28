Personalzuwachs bei Österreichs Polizei

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Die österreichische Bundespolizei wächst weiter, trotz Pensionierungswellen. Laut Personalbilanz 2025 traten im vergangenen Jahr 798 Beamtinnen und Beamte der Polizei in den Ruhestand, gleichzeitig wurden 1.422 Personen neu aufgenommen. Unter dem Strich ergibt sich ein Plus von mehr als 620 Kräften, teilte das Innenministerium (BMI) am Samstag in einer Aussendung mit. Demnach gab es in Österreich noch nie so viele Polizistinnen und Polizisten wie derzeit.

von APA