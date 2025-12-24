News Logo
Papst Leo XIV. spendet Weihnachtssegen "Urbi et Orbi"

Zehntausende Gläubige werden auf dem Petersplatz erwartet
©AFP, APA, ANDREAS SOLARO
Nach der Christmette zu Weihnachten verkündet Papst Leo XIV. am ersten Weihnachtstag (12.00 Uhr) die traditionelle Weihnachtsbotschaft. Vom Balkon des Petersdoms aus wird der Pontifex den Segen "Urbi et Orbi", also der Stadt und dem Erdkreis, spenden. Dazu werden Zehntausende Gläubige auf dem Petersplatz erwartet. Es ist das erste Weihnachten mit dem neuen Pontifex nach dem Tod von Papst Franziskus, der im April im Alter von 88 Jahren gestorben war.

von

Es wird erwartet, dass das Oberhaupt von etwa 1,4 Milliarden Katholiken erneut zu Frieden aufrufen wird. Bereits vor der Christmette hatte Papst Leo XIV. für Weihnachten einen eintägigen Waffenstillstand bei allen Kriegen weltweit angemahnt und speziell auf den Krieg in der Ukraine Bezug genommen.

A pigeon flies next to Pope Leo XIV waving to the crowd from his pope-mobile during the Jubilee Audience at St Peter's Square in The Vatican on December 20, 2025. (Photo by Andreas SOLARO / AFP)

