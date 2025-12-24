Papst Leo XIV. spendet Weihnachtssegen "Urbi et Orbi"

© AFP, APA, ANDREAS SOLARO home Aktuell Politik

Nach der Christmette zu Weihnachten verkündet Papst Leo XIV. am ersten Weihnachtstag (12.00 Uhr) die traditionelle Weihnachtsbotschaft. Vom Balkon des Petersdoms aus wird der Pontifex den Segen "Urbi et Orbi", also der Stadt und dem Erdkreis, spenden. Dazu werden Zehntausende Gläubige auf dem Petersplatz erwartet. Es ist das erste Weihnachten mit dem neuen Pontifex nach dem Tod von Papst Franziskus, der im April im Alter von 88 Jahren gestorben war.

von APA