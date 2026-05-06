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Papst Leo XIV. empfängt US-Außenminister Rubio

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Papst Leo XIV.
©Afp, APA, ANDREAS SOLARO
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Papst Leo XIV. empfängt am Donnerstag US-Außenminister Marco Rubio im Vatikan (11.30 Uhr). Hintergrund sind die jüngsten Spannungen zwischen dem US-stämmigen Papst und US-Präsident Donald Trump über den Iran-Krieg. Trump hatte wütend auf Friedens-Aufrufe des Papstes reagiert und dem katholischen Kirchenoberhaupt unterstellt, sich mit einem Land gemein zu machen, "das eine Atomwaffe will".

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Rubio ist Sohn kubanischer Einwanderer und anders als Trump selbst Katholik. Der US-Außenminister will während seiner Rom-Reise bis Freitag zudem mit Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni und anderen Regierungsvertretern zusammenkommen. In italienischen Medien wird Rubios Besuch als "Tauwetter"-Diplomatie dargestellt.

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