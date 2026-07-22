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Norwegen gedenkt der Terroranschläge vor 15 Jahren

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Die Menschen in Norwegen erinnern am Mittwoch an die 77 Todesopfer der Terroranschläge in Oslo und auf der Insel Utøya vor 15 Jahren. Auf einer Gedenkveranstaltung sprechen Vertreterinnen von Selbsthilfegruppen und Ministerpräsident Jonas Gahr Støre. Danach werden die Namen der Getöteten verlesen und Kränze niedergelegt. Anschließend gibt es einen Gottesdienst in der Domkirche, zu dem König Harald V. und Königin Sonja erwartet werden. Auch Überlebende kommen zu Wort.

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Am 22. Juli 2011 hatte der Rechtsterrorist Anders Behring Breivik eine Autobombe im Regierungsviertel der norwegischen Hauptstadt gezündet und dabei acht Menschen getötet. Danach fuhr er auf die Insel Utøya, wo er sich als Polizist ausgab und das Feuer auf die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des jährlichen Sommerlagers der Jugendorganisation der sozialdemokratischen Arbeiterpartei eröffnete. 69 Menschen, darunter vor allem Jugendliche und junge Erwachsene, kamen auf der Insel ums Leben. Die Anschläge gelten als die schlimmsten Gewalttaten der norwegischen Nachkriegszeit. Breivik verbüßt eine 21-jährige Haftstrafe, die zum Zeitpunkt seiner Verbrechen die Höchststrafe darstellte und die so lange verlängert werden kann, wie er als Bedrohung für die Gesellschaft angesehen wird.

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