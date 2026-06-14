Nordkorea schließt Verzicht auf Atomwaffen aus

Als Reaktion darauf erklärte ein Sprecher der Führung in Pjöngjang: "Die sinnlose Rhetorik der USA und ihrer Vasallentruppen gegen die DVRK kann niemals die unumkehrbare Position der DVRK als Atomwaffenstaat beeinflussen." DVRK ist die Abkürzung für Demokratische Volksrepublik Korea.

Der Sprecher verwies auch auf Rüstungsgeschäfte der USA mit Japan und Südkorea und bezeichnete das nordkoreanische Atomprogramm in diesem Zusammenhang als "eine starke Sicherheitsgarantie für regionale Stabilität und Frieden".