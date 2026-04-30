Neun Tote nach israelischen Angriffen im Libanon

In einer Erklärung der israelischen Armee hieß es am Donnerstag, sie habe militärische Anlagen der pro-iranischen Hisbollah-Miliz im Südlibanon ins Visier genommen. Die Hisbollah habe diese Einrichtungen genutzt, um Angriffe auf den Staat Israel sowie auf israelische Soldaten zu verüben.

Die israelische Armee teilte weiterhin mit, sie habe im Laufe des Tages mehrfach Abwehrraketen in Richtung "verdächtiger Flugobjekte" abgefeuert, die nach Israel eingedrungen oder in der Nähe israelischer Soldaten im Südlibanon identifiziert worden seien. In Nordisrael gab es Raketenalarm.

Die Hisbollah reklamierte mehrere Angriffe auf israelische Stellungen im Libanon für sich. Dabei seien unter anderem Panzer und Drohnen angegriffen worden.

Im Zuge des Iran-Kriegs ist auch der Konflikt zwischen Israel und der Hisbollah im Libanon erneut eskaliert. Nach mehreren Wochen des Kriegs schlossen Israel und die libanesische Regierung, die selbst keine Kriegspartei ist, eine Waffenruhe. Die gegenseitigen Angriffe zwischen Israels Armee sowie der Hisbollah gehen jedoch weiter. Auch israelische Truppen sind weiterhin im Südlibanon stationiert.