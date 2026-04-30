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Neun Tote nach israelischen Angriffen im Libanon

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Zerstörtes Gebäude und Hisbollah-Flagge im Südlibanon
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Bei israelischen Angriffen im Libanon sind nach Behördenangaben neun Menschen getötet worden. Bei den Angriffen auf verschiedene Orte im Süden des Landes nahe der Stadt Nabatieh seien zudem 23 Menschen verletzt worden, teilte das Gesundheitsministerium in Beirut am Donnerstag mit. Unter den Getöteten seien auch zwei Minderjährige und mindestens vier Frauen gewesen. Israels Armee sagte auf Anfrage, sie prüfe die Angaben. Indes griff die Hisbollah Israel an.

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In einer Erklärung der israelischen Armee hieß es am Donnerstag, sie habe militärische Anlagen der pro-iranischen Hisbollah-Miliz im Südlibanon ins Visier genommen. Die Hisbollah habe diese Einrichtungen genutzt, um Angriffe auf den Staat Israel sowie auf israelische Soldaten zu verüben.

Die israelische Armee teilte weiterhin mit, sie habe im Laufe des Tages mehrfach Abwehrraketen in Richtung "verdächtiger Flugobjekte" abgefeuert, die nach Israel eingedrungen oder in der Nähe israelischer Soldaten im Südlibanon identifiziert worden seien. In Nordisrael gab es Raketenalarm.

Die Hisbollah reklamierte mehrere Angriffe auf israelische Stellungen im Libanon für sich. Dabei seien unter anderem Panzer und Drohnen angegriffen worden.

Im Zuge des Iran-Kriegs ist auch der Konflikt zwischen Israel und der Hisbollah im Libanon erneut eskaliert. Nach mehreren Wochen des Kriegs schlossen Israel und die libanesische Regierung, die selbst keine Kriegspartei ist, eine Waffenruhe. Die gegenseitigen Angriffe zwischen Israels Armee sowie der Hisbollah gehen jedoch weiter. Auch israelische Truppen sind weiterhin im Südlibanon stationiert.

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