ABO

Trump: Iran-Gespräche laufen telefonisch

Subressort
Politik
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
US-Präsident: Fortschritte bei Gesprächen, aber noch kein Durchbruch
©Afp, APA, MANDEL NGAN
  1. home
  2. Aktuell
  3. Politik
US-Präsident Donald Trump hat erklärt, dass die Verhandlungen mit dem Iran derzeit telefonisch geführt werden. Man verzichte auf zeitaufwendige persönliche Treffen, auch wenn er diese bevorzuge, sagte Trump am Mittwoch im Weißen Haus. Es sei "lächerlich" 18 Stunden zu fliegen, um am Ende absehbar unbefriedigende Ergebnisse zu erhalten.

von

Zwar habe es Fortschritte gegeben, ein Durchbruch sei aber noch nicht erreicht, sagte er. Eine Einigung werde es nur geben, wenn Teheran vollständig auf Atomwaffen verzichte. Auf die Frage, ob dafür aus seiner Sicht zusätzlicher militärischer Druck nötig werden könnte, zeigte sich Trump unentschieden. "Ich weiß es nicht", sagte er. Das hänge davon ab, wie weit der Iran in den Gesprächen gehe.

Nach Informationen des US-Portals "Axios" will Trump den Druck aufrechterhalten. Einen iranischen Vorschlag, zunächst die Seeblockade zu lockern und Gespräche über ein Abkommen zum Atomprogramm später zu führen, lehne er ab. Zugleich bereite sich das US-Militär dem Bericht zufolge auf neuerliche Luftangriffe vor, um die Verhandlungen voranzubringen. Trump habe einen solchen Einsatz bislang jedoch nicht angeordnet.

Über die Autoren

Logo
Ähnliche Artikel
++ ARCHIVBILD ++ Ukrainischer Präsident Selenskyj lässt Russlands Ölindustrie angreifen
Politik
Angriffe bis zum Ural - Selenskyj: Moskau soll Krieg beenden
Das Viertel Golders Green ist stark jüdisch geprägt
Politik
Terrorverdacht nach Messerangriff auf Juden in London
Der König traf Angehörige von Opfern und Einsatzkräften
Politik
König Charles III. gedenkt der Opfer des 11. September
Besonders hoch ist der Anteil in Österreich
Politik
Fast jeder vierte Asylerstantrag in EU von Minderjährigen
Charles und Camilla weilen seit Montag in den USA
Politik
König Charles III. setzt US-Staatsbesuch in New York fort
Betont Bedeutung der NATO
Politik
Charles ruft im US-Kongress zum Zusammenhalt auf
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER