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Neue PISA-Ergebnisse werden präsentiert

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Getestet wurden Schüler des Jahrgangs 2009
©APA/APA/dpa/Armin Weigel
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Am Dienstag werden die Ergebnisse der jüngsten PISA-Studie vorgestellt. Beim Programme for International Student Assessment (PISA) der OECD werden alle drei Jahre die Kompetenzen von 15- bzw. 16-jährigen Schülerinnen und Schülern in Lesen, Mathematik und Naturwissenschaften abgefragt. Mit "Lernen in der digitalen Welt" gibt es heuer außerdem eine weitere Kategorie. Schwerpunkt der im Frühling 2025 durchgeführten Studie sind diesmal die Naturwissenschaften.

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Bei der letzten Erhebung 2022 zeigten sich nach der Corona-Pandemie in Mathematik und Lesen Leistungsrückgänge, während die Ergebnisse in den Naturwissenschaften in etwa gleich blieben. Ähnlich war das Bild auch in Österreich, wobei der Rückgang hierzulande weniger stark ausgeprägt war bzw. ganz ausblieb. Insgesamt nahmen an PISA 2025 mehr als 90 Länder bzw. Regionen teil, in Österreich waren rund 7.000 Schülerinnen und Schüler des Geburtsjahrgangs 2009 am Start.

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