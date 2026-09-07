Neue PISA-Ergebnisse werden vorgestellt

Bei der letzten Erhebung 2022 zeigten sich nach der Corona-Pandemie in Mathematik und Lesen Leistungsrückgänge, während die Ergebnisse in den Naturwissenschaften in etwa gleich blieben. Ähnlich war das Bild auch in Österreich, wobei der Rückgang hierzulande weniger stark ausgeprägt war bzw. ganz ausblieb. Insgesamt nahmen an PISA 2025 mehr als 90 Länder bzw. Regionen teil, in Österreich waren rund 7.000 Schülerinnen und Schüler des Geburtsjahrgangs 2009 am Start.