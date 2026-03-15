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Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu weist Gerüchte über seinen Tod zurück. Diese sind von iranischen Staatsmedien verbreitet worden. In einem auf Netanyahus Telegram-Kanal veröffentlichten Video ist der Ministerpräsident in einem Café zu sehen. Reuters hat verifiziert, dass das Video am Sonntag in einem bestimmten Café in einem Vorort von Jerusalem aufgenommen wurde. Netanyahu wird in der Aufzeichnung nach den Gerüchten über seinen Tod gefragt.

von APA