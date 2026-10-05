Netanyahu droht Hamas-Kämpfern bei Gedenken an 7. Oktober

"Wir haben enorme Fortschritte erzielt, aber es liegen noch Aufgaben vor uns, und wir beabsichtigen, diese zu erfüllen", betonte Netanyahu. Am Montag wird in Israel gemäß dem jüdischen Kalender der nationale Gedenktag für die Opfer des Großangriffs der radikalislamischen Palästinenserorganisation Hamas begangen. Ab 6.29 Uhr, dem Beginn des Massakers am 7. Oktober 2023, wurden die Flaggen an öffentlichen Gebäuden auf halbmast gesetzt.

Bei ihrem Angriff auf Israel töteten Hamas-Kämpfer und ihre Verbündeten 1.221 Menschen und verschleppten 251 weitere als Geiseln in den Gazastreifen. Israel reagierte mit einem massiven Militäreinsatz im Gazastreifen, bei dem nach Angaben des von der Hamas kontrollierten Gesundheitsministeriums mehr als 74.200 Menschen getötet wurden.

Trotz einer im Oktober vergangenen Jahres vereinbarten Waffenruhe greift die israelische Armee weiterhin Ziele im Gazastreifen an. Nach Angaben der Hamas-Behörden wurden seit Inkrafttreten der Waffenruhe mehr als 1.440 Menschen durch israelische Streitkräfte getötet.

Die politische Zukunft des Gazastreifens ist weiterhin ungewiss. Der von den USA vorangetriebene Friedensplan sieht die Entwaffnung der Hamas und einen Rückzug der israelischen Soldaten aus dem Gazastreifen vor. In einer Übergangsphase soll eine aus Technokraten bestehende Regierung die Amtsgeschäfte in dem Palästinensergebiet übernehmen.