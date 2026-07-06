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NATO-Gipfel in Ankara beginnt

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NATO-General General Mark Rutte bei seiner Ankunft in Ankara
©APA/APA/AFP/OSMANCAN GURDOGAN
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In einer angespannten internationalen Lage kommen die Staats- und Regierungschefs der NATO-Länder am Dienstag zu ihrem Gipfeltreffen in der türkischen Hauptstadt Ankara zusammen. Unter anderem geht es um weitere Milliardenhilfen für die Ukraine in ihrem Abwehrkampf gegen Russland. Im Zentrum des zweitägigen Treffens steht aber die Frage, ob die übrigen Verbündeten den US-Präsidenten Donald Trump bei der Stange halten können.

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Dieser hatte verärgert auf die kritische Haltung mancher NATO-Staaten zum Krieg der USA gegen den Iran reagiert. Trump kritisiert außerdem immer wieder die Verteidigungsausgaben der europäischen NATO-Partner, obwohl diese zuletzt deutlich stiegen. Im vergangenen Jahr hatten die NATO-Staaten vereinbart, künftig insgesamt fünf Prozent ihrer Wirtschaftskraft für Verteidigung und Sicherheit auszugeben - 3,5 Prozent für klassische Verteidigung, weitere 1,5 Prozent etwa für Infrastruktur.

Vor dem eigentlichen Gipfel ist am Dienstag ein Rüstungsindustrieforum geplant. Dienstagabend richtet der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan ein festliches Abendessen für die Staats- und Regierungschefs aus. Am Mittwoch steht dann ihre Arbeitssitzung auf dem Programm.

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