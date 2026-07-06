NATO-Gipfel in Ankara beginnt

Dieser hatte verärgert auf die kritische Haltung mancher NATO-Staaten zum Krieg der USA gegen den Iran reagiert. Trump kritisiert außerdem immer wieder die Verteidigungsausgaben der europäischen NATO-Partner, obwohl diese zuletzt deutlich stiegen. Im vergangenen Jahr hatten die NATO-Staaten vereinbart, künftig insgesamt fünf Prozent ihrer Wirtschaftskraft für Verteidigung und Sicherheit auszugeben - 3,5 Prozent für klassische Verteidigung, weitere 1,5 Prozent etwa für Infrastruktur.

Vor dem eigentlichen Gipfel ist am Dienstag ein Rüstungsindustrieforum geplant. Dienstagabend richtet der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan ein festliches Abendessen für die Staats- und Regierungschefs aus. Am Mittwoch steht dann ihre Arbeitssitzung auf dem Programm.