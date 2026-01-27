Letztes Pilnacek-Telefonat war mit Kurz

© APA, HELMUT FOHRINGER home Aktuell Politik

Der letzte Anruf an den vormaligen Sektionschef Christian Pilnacek ist von Altkanzler Sebastian Kurz (ÖVP) getätigt worden. Das hat laut "Kronen Zeitung" (online) die Auswertung seiner Smartwatch ergeben. Kurz hatte selbst angegeben, am betreffenden Abend mit Pilnacek gesprochen zu haben. Dass es das letzte Telefonat war, war bisher aber nicht bekannt. Allzu lange war das Gespräch freilich nicht sondern es war nach elf Sekunden vorbei.

von APA