Letztes Pilnacek-Telefonat war mit Kurz

Der letzte Anruf an den vormaligen Sektionschef Christian Pilnacek ist von Altkanzler Sebastian Kurz (ÖVP) getätigt worden. Das hat laut "Kronen Zeitung" (online) die Auswertung seiner Smartwatch ergeben. Kurz hatte selbst angegeben, am betreffenden Abend mit Pilnacek gesprochen zu haben. Dass es das letzte Telefonat war, war bisher aber nicht bekannt. Allzu lange war das Gespräch freilich nicht sondern es war nach elf Sekunden vorbei.
Kurz gilt als mögliche Auskunftsperson im gerade laufenden U-Ausschuss zur Causa Pilnacek. Die FPÖ hätte genug Mandatare, um das auch im Alleingang bewerkstelligen zu können, sollte die ÖVP in der Koalition ein entsprechendes Ansinnen der NEOS quasi blockieren.