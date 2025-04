Leonore Gewessler soll Grünen-Chefin werden: „Ich mach’s“

Jetzt ist es offiziell: Leonore Gewessler, ehemalige Klimaschutzministerin und langjährige grüne Hoffnungsträgerin, tritt die Nachfolge von Werner Kogler an – zumindest, wenn es nach dem Willen der Parteibasis geht. „Ich mach’s. Ich kandidiere als Bundessprecherin der Grünen“, ließ die 47-Jährige am Mittwoch in einer persönlichen Videobotschaft verlauten. Damit wird eine Entwicklung bestätigt, die sich in den vergangenen Wochen längst abgezeichnet hatte.

Der Weg scheint frei: Alma Zadić und Stefan Kaineder, ebenfalls als mögliche Kogler-Nachfolger gehandelt, verzichteten umgehend auf eine eigene Kandidatur und stellten sich hinter Gewessler. „Meine Unterstützung hast du – every step of the way“, schrieb Zadić auf Social Media. Und auch Kaineder sprach von einer „richtigen Entscheidung“ für die Partei. Selbst Kogler, der am 29. Juni offiziell abtritt, ließ via Emoji-Herz und Lobeshymne keine Zweifel an seiner Präferenz: „Ich verneige mich – vor deiner Entschlossenheit, deiner Klarheit und deiner Kompetenz.“