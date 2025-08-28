Leitartikel: Österreichs Politik verharrt zwischen Symbolik und Stillstand

So wird das nichts. Das ist eine nüchterne Feststellung, die sich im Rückblick als richtig erweisen könnte. Bestenfalls aber nicht. Denn auch in schwierigen Zeiten sollte man sich Zuversicht nicht nehmen lassen – selbst wenn sie nur noch in homöopathischen Dosen vorhanden ist. Mit diesem Rest an Hoffnung blicke ich auf die Regierungsklausur in der kommenden Woche. Zwei Tage lang beraten sich die Koalitionäre, zwei Tage lang liegen – mal wieder – die dringlichsten Probleme des Landes auf dem Tisch. Was erfahrungsgemäß folgt: Kosmetik hier. Aktionismus dort. Noch ein Deckel mehr hier – bei den anderen, nicht bei einem selbst. Irgendwas gegen die teuren Lebensmittel dort. Doch das Land bräuchte etwas anderes: substanzielle Lösungen, ein klares Bekenntnis zu unpopulären Schritten. Denn in Zeiten hoher Defizite, wachsender Schulden, Überregulierung und Wirtschaftsflaute reicht es nicht, die Oberfläche zu glätten. Gefordert wäre eine Politik, die handelt. Schnell. Dass das passiert, wäre eine Überraschung. Was wir wissen: Probleme mit Geld zuschütten, geht nicht mehr. Es ist kein Spielraum dafür da, wenngleich dieses Land auch im Herbst 2025 noch immer ein Ausgaben- und kein Einnahmenproblem hat.

Keine Vehemenz, keine Ansagen: Gut möglich, dass viele Probleme und deren Nichtlösung auch mit einem Mangel an Gespür zu erklären sind. Einem Mangel an Erfahrungen. Einem „nicht so genau wissen wollen“. Oder dem Wunsch, möge doch alles so bleiben wie es einmal war. Damals. Also wird es weiter mit halbherziger Schönwetterpolitik statt Realpolitik versucht. Dazwischen zeigt man mit dem Finger auf die anderen. Denn schuld ist immer das Gegenüber. Oder die EU – siehe Lebensmittelpreise. Verantwortung? Eigeninitiative? Fehlanzeige.