Aus schwarzer und roter Sicht sind das keine guten Voraussetzungen für die Landtagswahlen, die ab Herbst 2027 in Serie folgen werden: In Oberösterreich und Tirol, dann in Niederösterreich sowie im Frühjahr 2028 in Kärnten und Salzburg.

Diese Urnengänge werden richtungsweisend für ganz Österreich: Die FPÖ von Herbert Kickl will ihren Höhenflug nicht nur fortsetzen, sondern beschleunigen, um bei der Bundespräsidentenwahl (im Oktober 2028) und der Nationalratswahl (spätestens im September 2029) abzuräumen.

Zunächst soll nach der Steiermark mit Oberösterreich ein zweites Land blau werden. Die ÖVP mag hier unter Führung von Thomas Stelzer mit einem Landeshauptmann an den Start gehen, der über einen Amtsinhaber-Bonus verfügt. Rückenwind vom Bund, wie zu Sebastian-Kurz-Zeiten, erfährt sie jedoch keinen mehr. Abgesehen davon ist Oberösterreich ein blaues Kernland, stellt die FPÖ mit Manfred Haimbuchner den Landeshauptmann-Stellvertreter und ist als Regierungspartei so weit etabliert, dass nicht einmal mehr die SPÖ eine Koalition mit ihr ausschließt.

Gerade ob der Enns gab es zudem Widerstände gegen die Corona-Impfpflicht. Davon profitiert die FPÖ nach wie vor, zumal sie immer wieder gerne daran erinnert. Und gerade hier, im Industrieland, setzt die Wirtschaftskrise weiten Teilen der Mittelschicht zu, steigt die Arbeitslosigkeit stark: Das ergibt Chancen für Kickl und Co. sowie umso größere Herausforderungen für die ÖVP.