2nd Opinion: Mehr Forrest Gump sein

Über den inneren Zusammenhang zwischen dem Einfachen und dem Komplexen denke ich in diesen Tagen nicht nur deshalb nach, weil Sommer ist und ich vor Kurzem beim Familienfilmabend „Forrest Gump“ gesehen habe, sondern auch, weil mir eine Leserin eine interessante Frage gestellt hat. Es war ein knapper Brief, den mir die Dame zukommen ließ, ich kann ihn deshalb an dieser Stelle vollständig wiedergeben: „Guten Tag/Mich würde interessieren warum man am Anfang eines Artikels das Wort: Allenthalben verwendet wenn es dafür ein einfacher verständliches Wort gibt?/ Danke.“ Dass die Absenderin auf die Nennung ihres Vornamens verzichtete und nur mit dem Nachnamen zeichnete – es hatte etwas Behördliches, wie: „Hattmannsgruber, Revierinspektor“ – verstärkte den Eindruck, dass meine altmodische Ausdrucksweise in der Sprachseele der Absenderin hart an der Grenze vom Störenden zum Empörenden zu liegen gekommen sein muss.

Zunächst: Die Leserin hat recht, es wäre sehr oft möglich, etwas mit einfacheren Begriffen zu beschreiben, als viele Schreibende es tun, und die Antwort auf die Frage, warum es gelegentlich dennoch getan wird, gleicht der Antwort auf die Frage, warum viele Menschen im Sommer Bücher lesen: Manchmal ist es schön, sich nicht mit dem Einfachsten zu begnügen. Gleichwohl – ich hoffe, die Verwendung des Wortes „gleichwohl“ stört hier niemanden, wiewohl es sicher auch unkomplizierter ginge – lässt sich im Einfachen, das vielleicht sogar einfältig daherkommen mag, gelegentlich eine große Tiefe erreichen, und damit wären wir bei „Forrest Gump“.

In seinem Lauf durch die amerikanische Nachkriegsgeschichte, von dem Forrest an der Bushaltestelle fremden Menschen erzählt, erzählt er uns alles über uns. Der als Dorftrottel verachtete Naivling, dessen unbeholfenes Stolpern durch die amerikanische Weltgeschichte auch an den traurigen Stellen zum Erkenntnislachen ist, erinnert uns Europäer an eine Figur, mit der wir seit dem Mittelalter vertraut sind. Es ist der „thumbe Tor“, den Wolfram von Eschenbach zu Beginn des 13. Jahrhunderts in seinem „Parzival“ beschrieb und den Richard Wagner dem Musiktheaterpublikum für immer ins Gemüt (an dieser Stelle vielleicht eher: ins Gemüth) gesenkt hat.