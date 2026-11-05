ABO

Landeshauptleute tagen zu Reformpartnerschaft und Energie

Subressort
Politik
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
LH Wallner (l.) und LH Mattle arbeiten an der Reformpartnerschaft
©Dietmar Stiplovsek, APA
In Mellau (Bregenzerwald) wird am Freitag die Landeshauptleutekonferenz fortgesetzt. Die neun Ländervertreter und -vertreterinnen wollen in ihrer Sitzung Fortschritte bei der Reformpartnerschaft erzielen und vom Bund mehr Tempo bei Energie- und Infrastrukturprojekten einfordern. Bei dem Treffen, das derzeit unter Vorarlberger Vorsitz steht, soll zudem über die Flugabgabe, eine Strafaltersenkung von 14 auf zwölf Jahre und die Wehrdienstreform diskutiert werden.

von

News auf Google bevorzugen

Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) erklärte im Vorfeld, gerade bei der Energieversorgung, beim Ausbau wichtiger Infrastruktur und beim Bürokratieabbau sei ein rascheres Vorankommen notwendig. "Die Länder wollen hier gemeinsam konkrete Verbesserungen vorantreiben", betonte er. "Klare Zuständigkeiten und rasche Entscheidungen" soll es auch in Sachen Reformpartnerschaft geben. Zudem sprach sich Wallner für eine rasche Umsetzung der Wehrdienstreform aus. Die Landeshauptleutekonferenz begann am Donnerstag mit einem informellen Austausch. Die Ergebnisse ihrer Beratungen wollen Wallner, sein Tiroler Amtskollege Anton Mattle (beide ÖVP) und Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) am Freitagmittag bei einer Pressekonferenz präsentieren.

Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Linzer Gemeinderat ebnet Weg für Digitaluni in früherem Kika-Gebäude
Technik
Linzer Gemeinderat ebnet Weg für Digitaluni in früherem Kika-Gebäude
Weiter Druck für schnelle Verlängerung des Zivildiensts
Politik
Weiter Druck für schnelle Verlängerung des Zivildiensts
Die Ausstellung befindet sich im neuen Stadtentwicklungsgebiet
Technik
Neue Dauerausstellung zu NS-Geschichte der ÖBB in Wien
Landeshauptleutekonferenz in Mellau unter Vorarlberger Vorsitz
Politik
Reformen: Landeshauptleute fordern rascheres Vorgehen
Für Hochbegabte soll es in Zukunft eine AHS-Sonderform geben
Technik
Ruf nach Anpassungen bei geplanter AHS für Hochbegabte
Ruf nach Anpassungen bei geplanter AHS für Hochbegabte
Politik
Ruf nach Anpassungen bei geplanter AHS für Hochbegabte
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER