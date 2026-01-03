Kunasek übergibt LH-Vorsitz offiziell an Mattle

Durch diese soll bis Ende 2026 bekanntlich eine größere Verwaltungs- bzw. Föderalismusreform auf den Weg gebracht werden. Im APA-Interview Ende Dezember hatte Mattle erklärt, er wolle im ersten Halbjahr das "Zeitfenster nützen und womöglich auch erste Entscheidungen herbeiführen." Es handelt sich um den ersten LH-Vorsitz des Tiroler Landeshauptmannes, der seit Oktober 2022 im Amt ist.

Nach dem "Landesüblichen Empfang" mit Musikkapelle und Schützen am späten Vormittag am Landhausplatz steht ebendort die formelle Staffelübergabe im Rahmen eines Festakts am Programm. Danach will Mattle bei einem gemeinsamen Medienstatement mit Kunasek "erste Schwerpunkte" des sechsmonatigen Tiroler Vorsitzes vorstellen, bevor es zu einem Arbeitsgespräch kommt.