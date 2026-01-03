News Logo
ABO

Kunasek übergibt LH-Vorsitz offiziell an Mattle

Subressort
Politik
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Mattle übernimmt den Vorsitz in der Landeshauptleutekonferenz
©APA, EXPA, JOHANN GRODER
  1. home
  2. Aktuell
  3. Politik
Tirol folgt auf die Steiermark: Das westliche Bundesland hat mit 1. Jänner turnusgemäß den Vorsitz in der Landeshauptleutekonferenz inne, die Staffelübergabe von Steiermarks Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ) an Tirols Landeschef Anton Mattle (ÖVP) erfolgt am Sonntag im Rahmen eines Festakts am Innsbrucker Landhausplatz. Im Zentrum des Tiroler Vorsitzes unter dem Motto "Bergauf für Österreich" steht naturgemäß die mit dem Bund ausgerufene "Reformpartnerschaft".

von

Durch diese soll bis Ende 2026 bekanntlich eine größere Verwaltungs- bzw. Föderalismusreform auf den Weg gebracht werden. Im APA-Interview Ende Dezember hatte Mattle erklärt, er wolle im ersten Halbjahr das "Zeitfenster nützen und womöglich auch erste Entscheidungen herbeiführen." Es handelt sich um den ersten LH-Vorsitz des Tiroler Landeshauptmannes, der seit Oktober 2022 im Amt ist.

Nach dem "Landesüblichen Empfang" mit Musikkapelle und Schützen am späten Vormittag am Landhausplatz steht ebendort die formelle Staffelübergabe im Rahmen eines Festakts am Programm. Danach will Mattle bei einem gemeinsamen Medienstatement mit Kunasek "erste Schwerpunkte" des sechsmonatigen Tiroler Vorsitzes vorstellen, bevor es zu einem Arbeitsgespräch kommt.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Politik
Spätere Semesterferien 2027 auch in Salzburg und Tirol
Politik
Wotschke sieht bei Pilnacek-Causa viel Aufklärungswürdiges
Politik
Wöginger-Prozess wird ab 11. Februar fortgesetzt
Politik
Wiederkehr für Kindergarten-Mindeststandards vom Bund
Politik
Bundespräsident beschwört "Europa-Patriotismus"
Technik
Wiederkehr für Kindergarten-Mindeststandards vom Bund
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER