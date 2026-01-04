Granate gegenüber von Synagoge in Wien gefunden

Die Tasche war am Sonntag laut Polizei von einem Mitarbeiter der Synagoge entdeckt worden. Nachdem er die Granate darin sah, informierte er die Polizei, die mit dem Entschärfungsdienst anrückte. Nun werde untersucht, ob es sich bei dem Geschoss um ein Kriegsrelikt bzw. um welche Granate es sich handelt, so die Sprecherin. Auch werde die Videoüberwachung ausgewertet. Ein Drohschreiben oder ein Hinweis, dass das Ziel der abgelegten Granate die Synagoge sei, gebe es bisher nicht. Wegen der Nähe zur Synagoge sei der Verfassungsschutz eingeschaltet worden.