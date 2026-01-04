News Logo
Granate gegenüber von Synagoge in Wien gefunden

Politik
In der Nähe der jüdischen Synagoge in der Tempelgasse in Wien-Leopoldstadt ist am Sonntag eine Granate gefunden worden. Das Sprenggeschoss befand sich in einer Tasche, die in einem Hauseingang gegenüber der Synagoge abgestellt war, wie die Polizei der APA gegenüber erklärte. Die Granate wurde vom Entschärfungsdienst abtransportiert und wird nun untersucht, hieß es. Der Verfassungsschutz sei informiert. Konkrete Drohungen gegen die Synagoge würden nicht vorliegen.

von

Die Tasche war am Sonntag laut Polizei von einem Mitarbeiter der Synagoge entdeckt worden. Nachdem er die Granate darin sah, informierte er die Polizei, die mit dem Entschärfungsdienst anrückte. Nun werde untersucht, ob es sich bei dem Geschoss um ein Kriegsrelikt bzw. um welche Granate es sich handelt, so die Sprecherin. Auch werde die Videoüberwachung ausgewertet. Ein Drohschreiben oder ein Hinweis, dass das Ziel der abgelegten Granate die Synagoge sei, gebe es bisher nicht. Wegen der Nähe zur Synagoge sei der Verfassungsschutz eingeschaltet worden.

