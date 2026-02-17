Kanada: Verteidigungsplan gegen Abhängigkeit von USA

Carneys Büro erklärte, die neue Verteidigungsstrategie sehe über eine halbe Billion kanadische Dollar (rund 308 Milliarden Euro) "für die Sicherheit, den wirtschaftlichen Wohlstand und die Souveränität Kanadas" vor. 180 Milliarden Dollar würden in Beschaffungsmaßnahmen im Verteidigungsbereich und 290 Milliarden Dollar in öffentliche Investitionen im Zusammenhang mit Verteidigung in den kommenden zehn Jahren fließen. Außerdem sollen durch die neue Strategie 125.000 hochbezahlte Arbeitsplätze geschaffen werden.

Der Plan sehe eine Verbesserung der Verteidigungsfähigkeit zu Lande, zu Wasser und in der Luft vor, sagte Carney. "Die Welt hat sich verändert, also muss sich auch Kanada verändern", ergänzte er.

Carney gehört zu den internationalen Stimmen, die die Regierung von US-Präsident Donald Trump scharf kritisieren. Auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos im vergangenen Monat hatte er erklärt, Trump habe einen "Bruch" in der regelbasierten Weltordnung ausgelöst.

Am Dienstag ging Carney nun auf die Rede von US-Außenminister Marco Rubio auf der Münchner Sicherheitskonferenz in der vergangenen Woche ein und konstatierte eine wachsende Kluft zwischen den Werten der USA und Kanadas.

Nach der Vorstellung des Verteidigungsplans sagte Carney vor Journalisten - ohne danach gefragt worden zu sein - mit Blick auf Äußerungen Rubios zu einem "christlichen Nationalismus" in den USA: "Der kanadische Nationalismus ist ein ziviler Nationalismus", und der Auftrag seiner Regierung sei es, die Rechte aller Menschen in einem riesigen und vielfältigen Land zu verteidigen.

In München hatte Rubio betont, die "westliche Zivilisation" werde durch "den christlichen Glauben, die Kultur, das Erbe, die Sprache, die Abstammung und die Opfer unserer Vorfahren" definiert.