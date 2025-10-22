Kärnten präsentiert sich in Brüssel als digitale Vorzeigeregion Europas

Mit einem Beitrag bei der European Week of Regions and Cities (EWRC) in Brüssel präsentierte sich Kärnten als digitale und grenzüberschreitend agierende Modellregion Europas.

Beim Workshop „Regions to stay – digital innovations for local development“, der vom Kärntner Verbindungsbüro in Brüssel mitorganisiert wurde, betonte Landeshauptmann Peter Kaiser die Bedeutung digitaler Innovationen und regionaler Zusammenarbeit für die Zukunft Europas.