Israelischer Soldat im Süden des Libanon getötet

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Bei Kämpfen im Süden des Libanon ist ein israelischer Soldat getötet worden. Der 19-Jährige sei "im Kampf gefallen", teilte die israelische Armee am Montag mit. Ein weiterer Soldat sei bei dem Vorfall schwer verletzt worden. Der 19-Jährige ist der 23. israelische Soldat, der seit dem Wiederaufflammen des Konflikts zwischen Israel und der libanesischen Hisbollah-Miliz im Zuge des Iran-Kriegs getötet wurde. Zudem wurde ein Zivilbeschäftigter der israelischen Armee getötet.

von APA