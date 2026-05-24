Muslimische Pilgerfahrt Hadsch beginnt in Mekka

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Hunderttausende Gläubige nehmen ab Montag in Mekka an der muslimischen Pilgerfahrt Hadsch teil. Das mehrtägige Großereignis in der saudi-arabischen Stadt gehört zu den fünf Säulen des Islam. Jeder fromme Muslim, der gesund ist und es sich leisten kann, ist angehalten, mindestens einmal im Leben an der Pilgerfahrt teilzunehmen. Dabei schreiten die Gläubigen um die Kaaba, einen würfelförmigen Bau im Zentrum der Großen Moschee, und absolvieren eine Reihe von religiösen Ritualen.

von APA